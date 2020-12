“Dona un Dono”: Borgo Trento si attiva per i fanciulli “senza” Natale

(red.) Un quartiere noto per essere accogliente e solidale, le cui Botteghe hanno tanta voglia di ripartire, un Consiglio di Quartiere molto impegnato nel sostegno ai bisogni ed alla creazione di una rete di solidarietà, una Onlus la cui missione è migliorare le condizioni di vita dei fanciulli in tutto il mondo. Da qui parte il Progetto “DONA UN DONO”, avviato l’8 dicembre 2020 dal Consiglio di Quartiere Borgo Trento di Brescia, insieme alle Botteghe di Borgo Trento ed al Comitato UNICEF di Brescia, con sede in via san Faustino 83/B.

Ogni bambino merita un Natale unico e indimenticabile ma non tutti i fanciulli ne hanno la possibilità. Per questo, si è messa in moto la rete di solidarietà di Borgo Trento e all’appello del Consiglio di Quartiere hanno risposto le Botteghe di Borgo Trento ed il Comitato UNICEF di Bresciao, nell’intento di donare a fanciulli ospitati in Comunità, individuata in sinergia con i Servizi Sociali del Comune di Brescia, una giornata di Natale gioiosa, in un anno difficile per tutti.

Partecipare è molto semplice: chiunque può divenire artefice del Natale di questi fanciulli, scegliendo un dono a piacere, giocattoli, libri, accessori di abbigliamento. Il dono deve essere incartato in una pittoresca confezione regalo, che deve poi essere portata dal donatore in una delle Botteghe di Borgo Trento aderenti all’iniziativa.

Oppure, se si preferisce, ci si può recare al Comitato UNICEFdi Brescia, in via San Faustino, 83/B ed adottare una Pigotta, una delle famose bambole fatte a mano dalle volontarie dell’UNICEF, in tal modo sostenendo anche la Onlus, e destinarla a “DONA UN DONO”.

La richiesta è di donare regali nuovi o in buonissime condizioni. La raccolta dei doni chiuderà il pomeriggio del 23 dicembre, data in cui i pacchi regalo e le Pigotte saranno portate ad una Comunità di Brescia che ospita bambini e ragazzi, su indicazione dei servizi sociali di Brescia, che collaborano all’iniziativa, nella speranza che questi fanciulli possano provare l’emozione delle Festività Natalizie, scartando i doni il giorno di Natale.

Elenco delle attività di Borgo Trento che hanno dato la disponibilità a ricevere i doni:

NEGOZI ADERENTI INIZIATIVA DONA UN DONO 2020

• ZEROLAB VIA TRENTO 84/A

• LO STOCK DI PATTY VIA TRENTO 103/B

• PORTERI ROAUL VIA TRENTO 52

• PARRUCCHIERI BI-EFFE-ERRE VIA TRENTO 95/B

• TABACCHERIA FORZATO VIA TRENTO 91/B

• ZANOLLI RUGGERO VIA TRENTO 40

• BACCANELLI FRANCO VIA TRENTO 36

• CALZOLERIA DEL BORGO VIA TRENTO 36/A

• TEATRO DEL GUSTO VIA TRENTO 83/A

• FERRAMENTA GELMI VIA TRENTO 30

• PARRUCCHIERE MOOD CAPELLI E BELLEZZA VIA TRENTO 26/A

• ALESSANDRO ACCONCIATURE VIA TRENTO 65/A

• BARBIERE MARIO VIA TRENTO 67

• GLORIA SHOP VIA TRENTO 70/A

• UFFICIO BRESCIANI PATRIZIA VIA TRENTO 79/A

• VIGILIO ZANCHETTA VIA TRENTO 16/D

• IL 900 VIA TRENTO 41/E

• BISTROT DEL BORGO VIA TRENTO 45

• GELATERIA BEDONT DI BEDONT ROBERTO VIA TRENTO 18/B

• REALTA’ CASA VIA TRENTO 51/A

• LA SARTORIA VIA TRENTO 75/A