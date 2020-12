Con la neve riapre il temporary solidale di Ant Brescia

(red.) il Temporary Solidale di Fondazione ANT riapre le sue porte a tutti coloro che vogliono fare un dono non solo a sé stessi o ai propri cari, ma anche alla comunità. Le donazioni ricevute per ogni articolo del Temporary Solidale serviranno ad ANT per proseguire il proprio impegno quotidiano e gratuito di assistenza medico-specialistica e cura domiciliare ai malati di tumore, oltre che per supportare le attività di prevenzione oncologica sul territorio di Brescia.

“Se vi capitasse di passare in Piazza Duomo, proprio all’angolo della galleria, fermatevi a curiosare tra i manufatti confezionati con cura da un affiatato gruppo di volontarie, che durante tutto l’anno si incontrano e sferruzzano creando addobbi e decorazioni per arredare la casa durante le feste. E se siete dei buongustai, rimarrete a bocca aperta davanti all’offerta di cesti, strenne e tanti altri prodotti enogastronomici in esposizione, tra i quali il Paniere delle Eccellenze Bresciane, la scatola con all’interno prodotti di altissima qualità rigorosamente provenienti dal nostro bel territorio”.