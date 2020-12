Zambelli (Lega): “Basta discriminazioni verso i disabili”

(red.) In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre, con una nota stampa interviene l’europarlamentare della Lega Stefania Zambelli: “Sono orgogliosa di poter affermare che come delegazione Lega al Parlamento Europeo abbiamo sin dall’inizio messo al primo posto la protezione e la tutela dei disabili in tutte le commissioni competenti. Tanti traguardi sono stati raggiunti, tanto però è ancora da fare perché i disabili non soffrano ulteriori discriminazioni” afferma l’on. Stefania Zambelli “I dati relativi alla disabilità rispetto al mondo del lavoro sono allarmanti: in Europa, il tasso di disoccupazione delle persone disabili è quasi doppio rispetto alle persone senza disabilità e ancora peggiori sono le statistiche che riguardano i giovani e le donne con disabilità. E’ davvero inaccettabile che questa categoria debba soffrire di una doppia discriminazione dai luoghi di lavoro”.

“Su questo fronte mi sono impegnata e continuerò a farlo proprio nella Commissione Occupazione e Affari sociali, della quale sono membro effettivo”, ha detto Zambelli, “anche a seguito della nomina a relatrice ombra per il gruppo Identità’ e Democrazia del progetto di relazione sull’applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio. Si tratta di una direttiva che delinea un preciso quadro generale in merito alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD. È necessario lavorare in maniera costante per costruire migliori condizioni occupazionali delle persone con disabilità, al fine di allineare le statistiche con il resto della popolazione. Combattere qualsiasi forma di discriminazione nel mondo del lavoro non deve essere solo un impegno formale ma deve concretizzarsi in azioni pratiche e realizzabili – prosegue Zambelli – tra queste cito ad esempio l’attività che sto portando avanti anche in Commissione per le Petizioni nella quale sono stata recentemente nominata relatrice ombra sul report “Protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: le lezioni tratte”.