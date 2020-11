“Donne, felicità (impossibile)?”, mercoledì incontro su Youtube

(red.) Una conferenza dedicata alle donne con loro protagoniste. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite, del 25 novembre, la Biblioteca Comunale di Sirmione ha organizzato una conferenza online con il prof. Marco Basile, dove sarà affrontato il delicato tema della violenza contro le donne nella letteratura contemporanea.

Proprio in questa occasione la Biblioteca Comunale ha deciso di iniziare un nuovo ciclo di conferenze e appuntamenti che hanno l’obiettivo di riavvicinarsi ai lettori in questo nuovo periodo di allontanamento necessario.

Il primo incontro a cui i cittadini sirmionesi e non, saranno invitati a partecipare s’intitola “Donne, Felicità (im)possibile?, la maternità, le guerre, la sopravvivenza, il cuore tra mito e letteratura contemporanea”. L’appuntamento per vivere “online” la biblioteca si terrà alle ore 18,30 di mercoledì 25 novembre sul canale YouTube ufficiale del comune, rendendo l’evento ancora più coinvolgente e senza limiti di posti a sedere. Un’occasione importante ed emozionante l’appuntamento con lo scrittore Basile che tratterà con delicatezza e attenzione particolare il tema della sofferenza subita dalle donne, l’esperienza della maternità, la guerra, lo stupro e la speranza di Andromaca, esperienza simile a quella delle protagoniste del romanzo “Venute al mondo”.

Dal mito alla storia, la loro vita sembra faticosamente doveressere rivendicata dalle donne che sentono la maternità come esigenza primaria per non rassegnarsi alla crudeltà dell’esistenza violata dagli orrori della guerra.