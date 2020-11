Ti nasce vicino. Dalla réclame ai social media: un quaderno Bper

(red.) Giovedì 19 novembre alle ore 11 sarà presentato il terzo quaderno relativo all’Archivio storico di Bper Banca dal titolo “Ti nasce vicino. Dalla réclame ai social media”.

La pubblicazione raccoglie lo studio condotto da Chiara Pulini, archivista e curatrice dell’Archivio storico di Bper Banca dal 2016, che presenta l’evoluzione del modo di comunicare dell’Istituto di credito dal 1867, anno di nascita dell’allora Banca Popolare di Modena, a oggi.

“Ti nasce vicino”, slogan del 1975, e l’attuale pay-off “Vicina. Oltre le attese.” mostrano come la vicinanza agli stakeholder sia un’idea che sta alla base della comunicazione di BPER Banca. Le scelte in ambito pubblicitario testimoniano lo sviluppo a livello grafico dei materiali di comunicazione da un lato, dall’altro l’assoluta aderenza a valori e principi che hanno caratterizzato più di 150 anni di storia.

“Essere al fianco di persone, imprese e comunità è l’aspirazione che ha guidato fin dal primo giorno la Banca Popolare di Modena ed è la stessa aspirazione con cui BPER Banca guarda al futuro – afferma il Presidente Pietro Ferrari – L’Archivio Storico e i suoi documenti testimoniano come il nostro Istituto di credito sia sempre stato guidato dai tre valori che tuttora sono riportati nella mission aziendale, cioè responsabilità, lealtà e concretezza. Sono i pilastri su cui si fonda BPER Banca, esprimendo virtù storiche e realtà attuale e perseguendo moderazione ed equilibrio”.

La prefazione del quaderno è stata affidata all’esperto di comunicazione Paolo Iabichino, aka Iabicus, che commenta e riflette con attenzione e precisione sulla storia comunicativa di BPER Banca, lasciando ai lettori spunti di riflessione critica.

Il volume è completato da un testo sulla storia del marchio, a cura di Sabrina Bianchi, Responsabile Brand e Marketing Communication di Bper Banca e del progetto “La Galleria. Collezione e Archivio storico”, che mostra ai lettori come anche il marchio stesso abbia subito trasformazioni significative, in ultima battuta la creazione del brand nel 2015, mantenendo sempre la volontà di esprimere i valori fondanti dell’Istituto.

L’evento digitale di presentazione sarà aperto a tutti e disponibile a questo link, previa registrazione, sulla piattaforma Crowdcast, la cui regia è affidata all’agenzia di comunicazione O-One. Interverranno: Sabrina Bianchi, Paolo Iabichino e Chiara Pulini.