Mercoledì in streaming la risorsa acqua in “Paesaggi di Fiume”

(red.) Il Centro di ricerca Ge.S.Di.Mont. di Unimont – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano – segnala l’evento online “Paesaggi di Fiume” che si tiene mercoledì 18 novembre, ore 15.30 su piattaforma Zoom e che vede la partecipazione di Università della Montagna.

Per partecipare è sufficiente cliccare questo link, a partire dalle ore 15.30 di mercoledì 18

“Paesaggi di Fiume” è il terzo appuntamento della rassegna “Le comunità dell’acqua – tra storia, cultura e territorio”, promossa da Fondazione Cogeme, Acque Bresciane e Università Cattolica del Sacro Cuore. L’evento tratta del ruolo centrale dell’acqua nella vita dell’uomo – presente e futura – offrendo un excursus di tipo culturale storico e geografico.

Unimont partecipa all’evento con la presenza di Anna Giorgi – direttrice del Centro di ricerca Ge.S.Di.Mont. di Unimont e di Alessio Cislaghi – ricercatore dell’Università degli Studi di Milano (Unimont – Università della Montagna) che parlerà di “Ingegneria fluviale: il ruolo degli interventi di difesa idraulica nella ridefinizione del paesaggio fluviale”.

La rassegna “Le comunità dell’acqua – tra storia, cultura e territorio” affronta il tema della “risorsa acqua” attraverso 6 eventi organizzati in sei comunità emblematiche – Sale Marasino, Comezzano Cizzago, Edolo, Sirmione, Rovato, Pisogne e si propone come un’importante tappa di avvicinamento verso la costruzione di una civiltà dell’acqua, in grado di raccogliere i migliori contributi scientifici e culturali su una risorsa fondamentale per la vita e il suo utilizzo nella storia.