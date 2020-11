Giorni dell’Airc, da Brescia una ricerca per combattere il melanoma

(red.) Questi in corso intorno a lunedì 9 novembre sono i giorni dedicati alla ricerca, con tutte le iniziative a sostegno dell’Airc. E in questo senso Brescia è in prima fila per scovare tutte le armi possibili con cui combattere le varie forme tumorali. Proprio in questo periodo il professore Marco Presta, ricercatore di Airc e operativo all’Università degli Studi di Brescia dove insegna Patologia generale e si occupa dello studio dei tumori, ha contributo a un’importante ricerca pubblicata su “Cancer Research”.

Della nuova pubblicazione dà notizia Bresciaoggi. Il gruppo bresciano con Mirella Belleri e altri sodalizi italiani e stranieri, tramite il finanziamento dell’Associazione italiana della ricerca sul cancro, ha scoperto un enzima che è in grado di modulare la crescita e l’attività del melanoma della pelle, tra i più resistenti. Si stanno cercando tutte le soluzioni possibili per non alimentare il tumore e si punterebbe su una molecola con cui bloccare lo sviluppo.