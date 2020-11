Premio Bulloni 2020: segnalazioni entro il 16 novembre

(red.) Fino alle 12 di lunedì 16 novembre è aperta la raccolta delle segnalazioni per il Premio Bulloni 2020, l’annuale appuntamento con la bontà istituito fin dal 1953 dal Comune di Brescia e intitolato alla memoria dell’avvocato Pietro Bulloni (Brescia 20 luglio 1895 – 25 agosto 1950), primo Prefetto di Brescia nel periodo della Liberazione, Deputato alla Costituente e Sottosegretario al Commercio estero. Sono già numerose le segnalazioni di persone, gesti, condotte civili pervenute all’apposita Commissione comunale incaricata di valutare la valenza ed il significato di atti di solidarietà caratterizzati da un alto profilo umano e morale, e che per questo meritano di essere segnalati per un pubblico riconoscimento.

Le segnalazioni per il Premio Bulloni 2020, che possono giungere anche da semplici cittadini che da soli o insieme ad altri vogliono accendere i riflettori su protagonisti della solidarietà vissuta, testimoni dei valori di altruismo, generosità, civismo e accoglienza, dovranno essere spedite per posta indirizzandole a: Sindaco di Brescia, Piazza della Loggia 1, 25121 Brescia, oppure inviate tramite e-mail agli indirizzi di posta elettronica sindaco@comune.brescia.it e segreteriaistituzionale@comune.brescia.it . È sufficiente un breve scritto che contenga tutti gli elementi utili per la successiva valutazione da parte dell’apposita Commissione che assegnerà i premi.

Ogni segnalazione dovrà, inoltre, essere accompagnata da un recapito, anche telefonico, di chi la propone per consentire eventuali approfondimenti. Oltre al Premio Bulloni sono sette gli attestati che verranno attribuiti a cittadini o associazioni che si sono segnalati per opere particolarmente meritorie. L’elenco comprende i premi “Cuore Amico–Fraternità”, “Associazione Industriale Bresciana”, “Nica e Candida Ranzanici”, “Ordine degli Avvocati”, “Cavaliere del Lavoro Umberto Gnutti” e “Pietro, Piergiuseppe e Piercarlo Beretta”, “Rotary Brescia Nord”, “Collegio Notarile di Brescia”.

La cerimonia di consegna del Premio Bulloni e dei premi ad esso tradizionalmente collegati, si terrà al Teatro Sociale venerdì 18 dicembre alle 18.