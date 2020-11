Fobap, Giorgio Grazioli presidente e nuovi nomi in consiglio

(red.) Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione di Fobap (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus, costituita nel 1982 a marchio Anffas per la gestione dei servizi a persone con disabilità nella provincia di Brescia. Si tratta di una realtà che – come spiega il bilancio sociale recentemente pubblicato –svolge la propria attività attraverso 17 centri articolati in varie formule tra progetti sperimentali, centri socioeducativi (CSE), centri diurni (CDD), servizi di formazione all’autonomia (SFA), comunità socio-sanitarie (CSS), residenze sanitarie (RSD).

I servizi sono dislocati nei comuni di Brescia, Collebeato, Gussago, Roé Volciano e Toscolano Maderno. Con la propria opera Fobap onlus raggiunge ogni giorno 474 persone con disabilità, grazie all’apporto di 258 dipendenti e 189 volontari.

A tale comparto la Fondazione abbina una intensa e qualificata attività di formazione rivolta a genitori e familiari, insegnanti, psicologi, medici e operatori di settore (educatori professionali, assistenti ad personam e terapisti). Nel 2019, sono stati organizzati 23 eventi con un totale di 1.113 partecipanti.

In conseguenza dell’assemblea di Anffas Brescia svoltasi il 17 ottobre, il consiglio – che lo scorso 4 novembre ha accettato il mandato per il prossimo quadriennio – è stato profondamente rinnovato, con quattro nuovi consiglieri su sette. In particolare, nell’ottica di un ricambio, ha rinunciato alla riconferma come consigliere Giovanni Farinacci che negli ultimi lustri ha rappresentato la Fobap da presidente.

In particolare il nuovo presidente è Giorgio Grazioli, che è subentrato a Maria Villa Allegri nella presidenza di Anffas Brescia, e vicepresidente Marco Faini, gli altri consiglieri di nomina Anffas sono Giuliana Cavagnola, Federica Di Cosimo e Mauro Vivenzi. A completare la squadra a termini di statuto sono Patrizia Serena, nominata dalla Diocesi di Brescia, e Silvio Cuminetti, designato dalla Congrega della Carità Apostolica. Quale organo di controllo e di revisione legale dei conti è stato indicato Emilio Baresani Varini.