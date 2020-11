Desenzano, l’ospedale ringrazia Enertel Group per la donazione di marzo

(red.) Nei giorni scorsi la famiglia Spatti, titolare dell’azienda Enertel Group Impianti fotovoltaici di Desenzano del Garda, ha ricevuto una lettera di ringraziamento dalla Direzione Generale dell’ospedale di Desenzano, firmata da Carmelo Scarcella, per l’aiuto fornito alla struttura gardesana durante la prima ondata del coronavirus.

“All’epoca”, raccontano gli Spatti, “uno dei problemi maggiori era la mancanza di mascherine. Per questo ci siamo mossi e siamo così riusciti, non senza tante difficoltà, a reperire 10.000 mascherine che abbiamo poi donato alla struttura ospedaliera della cittadina, dove ha anche sede la nostra attività”.

“Abbiamo fatto questa donazione perché sentivamo la necessità di contribuire in modo tangibile a quello che stava succedendo a marzo. In questi giorni abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamento dalla Direzione Generale della struttura a firma di Carmelo Scarcella. A volte basta poco per essere sodisfatti delle proprie scelte e questo è uno di quei giorni”.