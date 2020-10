Da Fondazione Bonoris 491.000 euro al Terzo Settore di Brescia e Mantova

(red.) La Fondazione conte Gaetano Bonoris, amministrata dalla Congrega della Carità Apostolica di Brescia, dal 1928 persegue lo scopo di «promuovere e sussidiare istituti, enti e organizzazioni in genere delle province di Brescia e di Mantova in parti uguali, che abbiano per fine anzitutto di prestare aiuto e protezione a minori e giovani privi del sostegno familiare». Si tratta di un ampio spettro di intervento che passa attraverso il contatto di molte realtà caritative con le famiglie più bisognose.

La Commissione consultiva della Fondazione si è riunita per via telematica il 27 ottobre, deliberando complessivamente lo stanziamento di 491.000 euro in favore di enti e associazioni dedite alla cura e all’accompagnamento dei minori meno fortunati delle province di Brescia e Mantova.

Percorsi di inclusione e relazione, progetti per la disabilità, aree gioco in case famiglia, assistenza ai figli dei detenuti, integrazione scolastica e sociale di alunni sordi, attività di doposcuola, housing sociale e accoglienza per mamme vittime di violenza, mense dei poveri, solo per fare alcuni esempi. Numerose le aree tematiche su cui si fondano i 39 progetti finanziati (26 in provincia di Brescia e 13 in provincia di Mantova), che hanno però un denominatore comune: il sostegno ai minori in difficoltà e alle loro famiglie.

Tra le iniziative spicca, quale realtà di nuova costituzione, la Comunità per minori che sarà aperta nel 2021 per impulso della Caritas diocesana di Mantova a Ceresara andando a colmare un vuoto per una vasta area territoriale.

Ammontano a 221.000 euro i finanziamenti andati alle realtà bresciane e a 270.000 euro quelli per il Mantovano. In entrambi i casi sono stati finanziati progetti di fondazioni, cooperative, associazioni ed enti con scopi sociali, culturali e di assistenza, presenti su tutto il territorio provinciale.

Come da statuto, alla riunione hanno partecipato mons. Gaetano Fontana, quale delegato del vescovo di Brescia, Silvia Canuti per la diocesi di Mantova, il notaio Alberto Broli, presidente della Congrega, ed Ercole Soncini, erede della famiglia del conte.

A novant’anni dal gesto di generosità e di fiducia del Conte Gaetano Bonoris (1861-1923), che volle affidare il suo lascito all’omonima Fondazione amministrata dai confratelli della Congrega, prosegue il cammino intrapreso a sostegno degli adulti di domani.

Ecco le realtà finanziate in provincia di Brescia.

• Per la Famiglia soc. coop. Onlus – Orzinuovi

• Fondazione Diocesana Santa Cecilia – Brescia

• Il Sogno di Arunas – Brescia

• Associazione Risorsa Famiglia – Brescia

• L’Aquilone soc. coop. Onlus – Gardone Val Trompia

• Associazione Comunità Mamrè onlus – Clusane

• Trapezio soc. coop. Sociale onlus – Darfo Boario Terme

• Arcobaleno scs onlus – Breno

• Associazione di volontariato RUT – Sarezzo

• Vol.ca – Brescia

• Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth – Brescia

• Associazione Piccoli passi onlus – Brescia

• Fondazione Raffaele Cominelli – San Felice

• Fondazione Francesco Soldano – Brescia

• CoGeSS – Valle Sabbia

• Butterfly soc. coop. Sociale – Brescia

• Associazione Bimbo chiama bimbo onlus – Brescia

• Associazione Punto missione onlus – Rodengo Saiano

• Il Baule della solidarietà – Rodengo Saiano

• Fiducia e Libertà Carcere – Brescia

• Fondazione Padre Marcolini – Brescia

• Fondazione Dominique Franchi onlus – Brescia

• Parrocchia di Sant’Alessandro – Brescia

• Ebis – Brescia

• Associazione Dormitorio San Vincenzo de’ Paoli – Brescia

• Casa Betel 2000 – Brescia

Ed ecco le realtà finanziate in provincia di Mantova.

• Anffas onlus – Mantova

• Associazione Scuola senza frontiere onlus – Mantova

• Associazione Marta Tana onlus – Castiglione d/Stiviere

• Associazione Il Germoglio onlus – Porto Mantovano

• Associazione Agape onlus – Mantova

• Associazione Abramo onlus – Mantova (2 progetti)

• Fior di loto coop. soc. onlus – Formigosa

• Associazione San Benedetto Onlus – S. Benedetto Po

• Associazione San Lorenzo Onlus – Suzzara

• Centro di aiuto alla vita – Castiglione delle Stiviere

• Circolo Anspi San Luigi Gonzaga – Castiglione delle Stiviere

• Caritas Diocesana – Mantova