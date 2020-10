Con Euromoda e Giò Bressana regali natalizi benefici in favore di Abe

(red.) Euromoda, il più grande negozio di abbigliamento firmato di Brescia, in via Triumplina 235, per gli acquisti natalizi mette a disposizione dei clienti dei pack esclusivi disegnati da Giò Bressana, l’interior artist che affresca le dimore di Vip in tutto il mondo, gli hotel più preziosi, palazzi milionari, chiese e negozi dei marchi della moda più importanti.

Il valore corrispondente al costo della collaborazione sarà donato da Euromoda e Bressana a Abe, l’Associazione bambino emopatico. E i clienti potranno indirettamente partecipare con i loro acquisti alla finalità benefica portandoli a casa all’interno di piccoli ‘capolavori’.

L’Abe è un’organizzazione di volontariato fortemente voluta da un gruppo di genitori di bambini affetti da leucemia, nata con lo scopo di migliorare e rendere ottimale il trattamento medico e sostenere psicologicamente e socialmente i bambini e le famiglie durante il periodo di cura.

Da quarant’anni Abe collabora ed opera quotidianamente all’interno del reparto di Onco-Ematologia pediatrica e centro Trapianti di midollo osseo pediatrico degli Ospedali Civili di Brescia.

I principale progetti dell’Abe sono:

• l’Accoglienza alle famiglie seguite nei reparti di Onco-Ematologia Pediatrica e nel Centro Trapianti Midollo Osseo “Monica e Luca Folonari” degli Ospedali Civili di Brescia;

• Assistenza psicologica al bambino e all’intero nucleo familiare;

• Gestione di alloggi per i bambini e le loro famiglie provenienti da altre città d’Italia e dall’estero;

• Assistenza economica alle famiglie in difficoltà;

• Buoni pasto per i genitori presenti durante i ricoveri in ospedale, permettendo a questi di rimanere sempre a fianco dei loro bambini;

• Acquisto di attrezzature per i reparti e di tutto ciò che è necessario per il miglior funzionamento;

• Assistenza domiciliare per portare assistenza e cure sempre più vicino alle case dei bambini affetti da leucemia, tumori e immunodeficienze.

• Pagamento di Figure professionali (medici, infermieri, data manager);

• Coordinamento di una rete di Volontari per: attività ricreative e di gioco, accoglienza alle case alloggio, servizio di trasporto, partecipazioni a manifestazioni di sensibilizzazione organizzate dall’ABE;

• Progetto Sportherapy Mov: per portare il movimento in corsia. attraverso l’utilizzo di videogiochi attivi e piccoli attrezzi partendo dalla motivazione del bambino.

Gli shopper Euromoda-Giò Bressana sono di dimensione 40×50 e 27×38 che saranno disponibili dal prossimo mese di novembre.

I disegni sono i tipici motivi floreali di Giò Bressana che hanno conquistato aziende e personaggi tra i più famosi al mondo, come Fendi Home, Bentley Home, Dolce&Gabbana Scenoghraphic, Scic cucine d’Italia, Dorchester Collection Hotels, Roberto Cavalli e molti altri.

Euromoda vende abiti, scarpe e accessori moda dei brand nazionali e internazionali di alto livello per lei, lui e i bambini, dal pret à porter agli outfit da cerimonia al “su misura”. La location si estende su 3.200 metri quadri. I clienti hanno a disposizione un comodo parcheggio gratuito, un consulente di immagine, la sartoria interna, lavanderia di Barbour, Woolrich e capi in pelle.