Lotta al Covid-19, anche bresciani nominati Cavalieri al Quirinale

(red.) C’era anche un po’ di Brescia ieri mattina, martedì 20 ottobre, al palazzo del Quirinale a Roma in occasione della consegna da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dei riconoscimenti come Cavalieri per quanti hanno contribuito nell’aiuto nei mesi più drammatici sul fronte della pandemia da Covid-19.

Proprio ieri si è svolta la cerimonia di consegna delle onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana che erano state conferite lo scorso 3 giugno a un gruppo di cittadini, di diversi ruoli, professioni e provenienza geografica, che si sono particolarmente distinti nel servizio alla comunità. I riconoscimenti, attribuiti ai singoli, vogliono simbolicamente rappresentare l’impegno corale nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali.

Ad essere riconosciuti sono stati, tra gli altri il medico Renato Favero e l’ingegnere Cristian Fracassi che hanno trasformato una maschera da snorkeling in respiratore. Merito anche a Mata Maxime Esuite Mbandà, ex giocatore del Rugby Calvisano e della nazionale italiana, volontario sulle ambulanze per la Croce Gialla di Parma.