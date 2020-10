1000 Miglia: giovedì 22 la partenza (e domenica l’arrivo) in diretta streaming

(red.) Per garantire la sicurezza e la tutela sanitaria di tutti, concorrenti, collaboratori e spettatori, la 1000 Miglia ha approntato un rigoroso protocollo anti-Covid, definito in collaborazione con le autorità con le quali si mantiene in costante contatto.

Per limitare al massimo la possibilità di assembramenti lungo le vie e le piazze di Brescia, e favorire allo stesso tempo la più ampia partecipazione del pubblico che con passione segue la 1000 Miglia, tutti sono invitati giovedì 22 ottobre, a partire dalle 14, ad assistere alla partenza da Brescia della 38^ 1000 Miglia in diretta streaming su questo sito .

La diretta streaming sarà organizzata anche in occasione dell’arrivo a Brescia della gara, nel pomeriggio di domenica 25 ottobre, allo stesso indirizzo internet.