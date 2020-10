Martedì sul web “WeFree Days” della Comunità di San Patrignano

(red.) Si terrà domani, in una speciale edizione on line, l’appuntamento “WeFree Days” della Comunità di San Patrignano, che da oltre un decennio segna l’inizio delle attività dedicate al tema della prevenzione, declinate su tutto il territorio nazionale e rivolte agli studenti delle scuole.

Per il secondo anno consecutivo Despar Italia ha scelto di sostenere questo importante progetto che si rivolge ai giovani dai 13 ai 19 anni, ai genitori e alla comunità educante e che dal 2005 ad oggi ha coinvolto ben 300 mila ragazzi e 1.500 scuole in Italia.

La tredicesima edizione di WeFree Days si terrà eccezionalmente via web: durante la giornata gli studenti potranno approfondire le tematiche legate alle dipendenze di ogni genere e agli stili di vita sani attraverso momenti interattivi, chat live e incontri a distanza con personaggi del mondo dello sport, della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Obiettivo, raccontare la bellezza della vita e le sue tante possibilità attraverso esempi positivi che possano ispirare i giovani e aiutarli a valorizzare i propri talenti.

In occasione della giornata, la Comunità di San Patrignano conferirà al direttore Generale di Despar Italia Lucio Fochesato il Premio WeFree. Il Premio è accompagnato dalla seguente motivazione: “Per il pluriennale sostegno garantito da Despar Italia alla Comunità San Patrignano, fondato sulla condivisione di valori quali la centralità delle persone e il dovere di tendere la mano a chi è in difficoltà, affinché possa riconquistare dignità e fornire il proprio contributo allo sviluppo della collettività.

Per il particolare supporto dato al progetto WeFree, aiutando San Patrignano a raggiungere un numero sempre più ampio di giovani con le proprie attività di prevenzione e di promozione di stili di vita sani e liberi dalle dipendenze. Per il sostegno dato alla WeFree Run, nel segno dello sport come elemento essenziale della formazione della persona e veicolo di inclusione”.

“Sono realmente colpito e onorato – commenta Lucio Fochesato – questo Premio ha un valore profondo e rende orgoglioso sia me che l’azienda che rappresento. Despar Italia ha iniziato a sostenere i progetti della Comunità di San Patrignano sin dal 2018; qui abbiamo tenuto la nostra Convention annuale nel 2019 e oggi, con il progetto WeFree Days, vogliamo confermare il nostro aiuto ai giovani e alle iniziative dedicate alla prevenzione di ogni genere di dipendenza. I ragazzi, che vivono una fase delicata della loro formazione personale che li porterà a diventare uomini e donne, devono poter essere messi nella condizione di compiere scelte consapevoli nella propria quotidianità, così da porre i mattoni per costruire un futuro migliore. Proprio per questo le iniziative della Comunità di San Patrignano sono così preziose, e per questo Despar Italia è al loro fianco. Crediamo, infatti, che la nostra azienda possa avere un ruolo nell’educazione e nella formazione delle persone, che poniamo realmente al centro, in tutte le nostre attività”.

La filosofia dei WeFree Days, “Il mondo che vorrei dipende da noi”, si sposa perfettamente con quella promossa da Despar Italia con il nuovo slogan “Il valore della scelta”.

La scelta per Despar è sinonimo di libertà e consapevolezza: scelta di offrire prodotti di qualità, di costruire rapporti basati sulla fiducia e sulla trasparenza, di dare valore al territorio, di promuovere iniziative a sostegno del sociale e dell’ambiente.

“Le scelte di valore che ognuno di noi compie ogni giorno indicano come vogliamo vivere e ci rendono allo stesso tempo liberi di scegliere. Per questo abbiamo scelto – prosegue il Direttore Generale – di dare un contributo prezioso alle persone: il nostro compito è quello di agevolare il percorso di crescita dei giovani, affinché traducano tutto ciò in comportamenti che li aiutino ad essere protagonisti del loro futuro”.

Il sostegno alla Comunità di San Patrignano rappresenta la concretizzazione di uno dei valori espressi e condivisi da Despar Italia con i propri stakeholder e clienti finali, ovvero la sostenibilità: “Quando Despar parla di sostenibilità non intende unicamente l’attenzione nei

confronti delle tematiche green o della salute del pianeta, ma anche la grande sensibilità nei

confronti delle persone, dell’inclusione, per un futuro sostenibile a livello sociale”, completa Lucio Fochesato.