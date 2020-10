IoMiAttivo: un caffè con Amnesty International Brescia

(red.) Un caffè con Amnesty Brescia in occasione dell’evento nazionale #IoMiAttivo. “Per cambiare tutto abbiamo bisogno di tutte e tutti. Vieni a conoscerci e a capire cosa facciamo, a cosa servono le firme, cosa possiamo fare insieme e cosa tu puoi fare per i diritti umani”.



Gli attivisti di Amnesty International Brescia ti aspettano (nel totale rispetto delle norme del nuovo DPCM), per un caffè insieme, dalle 16:30 alle 18:30 di sabato 31 ottobre simultaneamente presso:

– bar Loggia in Piazza Loggia

– bar il Gambero in Piazzetta Bruno Boni

– bar Palestro in C.so Palestro

– bar Twist in Piazza Vittoria

“Scegli anche tu di non rimanere impassibile perché ogni singola persona può fare la differenza a questo mondo.

#IoMiAttivo, e tu?”.