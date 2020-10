Quali sono le proprietà dei semi di canapa?

(red.) Da diversi anni a questa parte, si parla sempre di più delle proprietà dei semi di canapa. Da quando la Legge 242/2016, entrata in vigore nel gennaio dell’anno seguente, ha messo in primo piano l’universo della cannabis light, caratterizzata da un bassissimo contenuto di THC.

Parlare dei prodotti ad essa legati significa, per forza di cose, citare i semi di canapa. Quali sono le loro proprietà? Nelle prossime righe, rispondiamo assieme a questa domanda.



Semi di canapa: quali sono i benefici?

Sono diversi i benefici dei semi di canapa. Tra questi è possibile citare indubbiamente la presenza di proteine nobili, caratterizzate cioè dal contenuto di tutti gli amminoacidi essenziali.

La presenza delle proteine nella dieta è cruciale. Questi nutrienti, noti anche come protidi, aiutano infatti a preservare la massa muscolare e, grazie alla loro capacità di tenere sotto controllo la sintesi di grelina, permettono di non avere a che fare con livelli di appetito eccessivi, con ovvi vantaggi per il peso corporeo.

Quando si parla dei benefici dei semi di canapa, un doveroso focus deve essere dedicato alle vitamine. Tra quelle che si possono trovare ricordiamo la vitamina A, caratterizzata da una carica antiossidante molto forte e nota per la sua importanza ai fini del miglioramento dell’efficienza visiva e della bellezza della pelle.

Proseguendo con l’elenco delle vitamine che possono essere trovate nei semi di canapa, è doveroso citare la presenza di vitamina C o acido ascorbico. Anche in questo caso si parla di un portentoso antiossidante, nonché di un punto di riferimento fondamentale per l’efficienza del sistema immunitario.

Non c’è che dire: i semi di canapa sono un vero e proprio super food! Tra i nutrienti che li caratterizzano è possibile citare anche le vitamine del gruppo B. Entrando nel vivo, ricordiamo che si tratta di vitamina B1, vitamina B2 e vitamina PP, la cui assunzione può rivelarsi congeniale ai fini del mantenimento dell’efficienza del metabolismo.



Altri benefici

I semi di canapa sono davvero uno scrigno di benefici. Tra i motivi per cui fanno bene è il caso di ricordare la ricchezza in minerali come il ferro, fondamentale per la sintesi dell’emoglobina, il calcio, alleato della salute delle ossa, il potassio, il fosforo e il magnesio.

Quando si parla dei benefici dei semi di canapa, è importante soffermarsi sulla presenza di acidi grassi essenziali. Nello specifico, possiamo trovare gli omega 3 e gli omega 6, noti per la loro efficacia antinfiammatoria e antiossidante e per la capacità di prevenire gli eccessi di colesterolo cattivo (ossia quello LDL ossidato).



Come utilizzare i semi di canapa

A questo punto, è naturale chiedersi come utilizzare i semi di canapa in cucina. Le alternative sono diverse. Tra queste è possibile citare il fatto di aggiungere i semi di canapa alle insalate.

Ottimi per preparare il pane e altri prodotti farinacei non dolci, i semi di canapa, se macinati, possono rappresentare gli ingredienti base per una farina adatta a chi soffre di celiachia o di intolleranza al glutine, due condizioni differenti ma che richiedono entrambe la dieta di privazione dal sopra citato complesso proteico.

Forse non tutti sanno che i semi di canapa possono essere utilizzati per preparare un latte vegetale fantastico! Da non dimenticare è altresì il fatto che, di frequente, vengono impiegati come ingrediente principale per un olio super salutare.

Prodotti dalla canapa sativa – almeno per quanto riguarda quelli reperibili in Italia – possono essere acquistati senza problemi presso i numerosi growshop presenti sulle strade delle nostre città o facendo riferimento agli e-commerce. Fondamentale è che il venditore fornisca all’acquirente il certificato di iscrizione al Registro Europeo delle Sementi.