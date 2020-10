In piazza per il Ddl Zan domenica alle 16 in Largo Formentone

(red.) Il decreto legge Zan contro l’omotransfobia e le violenze di genere potrebbe essere approvato martedi 20 ottobre alla Camera per poi passare al Senato.

Potrebbe essere l’unica finestra possibile per approvare la legge perchè poi da novembre entrando in sessione di bilancio, tutte le norme che portano degli impegni di spesa verranno congelate e si slitterebbe ad una calendarizzazione non prima dell’inizio 2021.

“Mentre in altre città ci sono manifestazioni di sostegno al decreto legge”, si legge in un comunicato del gruppo 6000 sardine Brescia, “da parte di amministrazioni comunali come a Bergamo, Milano, Napoli, Torino, Padova ed altre ancora, a Brescia poche settimane fa il centrodestra ha portato in consiglio comunale una mozione contro tale decreto. Ecco perchè, in questo breve arco temporale, dalla presentazione di tale mozione, al 20 ottobre, Brescia non può, secondo noi, non scendere in piazza almeno una volta per farsi sentire e vedere!”

“L’appuntamento è per domenica 11 ottobre alle ore 16 in Largo Formentone. Non c’è più tempo per rimandare questa legge. Il 60% delle persone lgbt ha ancora paura a girare nella nostra città mano nella mano, il 30% non frequenta alcuni luoghi per paura di subire aggressioni, solo una persona su 6 denuncia quesi episodi. Chiediamo al Parlamento di fare presto, dobbiamo promuovere la cultura del rispetto reciproco e non vogliamo più dover leggere di aggressioni o di vittime o addirittura di suicidi per omotransfobia.