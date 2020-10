Acqua, dal 2021 cambia la tariffa in bolletta pro famiglie numerose

(red.) A partire dal prossimo 1 gennaio 2021, ma anche con l’effetto retroattivo fino al 2018, cambia la bolletta dell’acqua che si propone di essere più equa: più consumi, più paghi. E di conseguenza si prevedono riduzioni per le famiglie numerose e rincari per single e coppie. Queste modifiche risalgono in realtà al 2017 dopo la delibera di Arera, ma l’ufficio d’Ambito Ato di Brescia ha impiegato tre anni per giungere a quanto riguarderà migliaia di famiglie bresciane a partire dal 2021. Con la possibilità di avere un conguaglio per il periodo riferito fino allo scorso 2018.

Dal punto di vista delle nuove tariffe, nella maggior parte dei casi e per la maggioranza dei bresciani si parla di rincari o sconti medi di 20 euro all’anno. La novità riguarda il fatto che se finora venivano considerati solo gli scaglioni di consumo, ora ci sarà un indice procapite in base ai componenti. La tariffa standard sarà attiva fino al 2022 e in seguito i gestori saranno chiamati ad avere un quadro più preciso. In ogni caso le famiglie e utenze interessate hanno tempo fino al 30 novembre per chiedere al proprio gestore il conguaglio.

In base alle simulazioni, si calcola che il 65% degli utenti di Acque Bresciane avranno uno sconto in bolletta fino al 20%, così come il 55% dei clienti di A2A Ciclo Idrico, mentre gli aumenti variano dai 5 ai 10 euro. Riduzioni anche per il 42% dei clienti di Asvt e fino al 78% di quelle servite da Erogasmet. Il conguaglio relativo al periodo 2018-20 sarà erogato entro il 31 dicembre 2021, mentre per le famiglie in difficoltà resta il bonus idrico. Dal punto di vista dei condomini che hanno un contratto unico, dovrà essere l’amministratore a comunicare i dati al gestore.