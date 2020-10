“Solidali per la scuola”, pranzo al chiosco di Chiesanuova

(red.) Domenica 4 ottobre dalle 11 del mattino alle 15 circa viene organizzato un pranzo solidale, presso il chiosco Nok del Parco Frugoni di Chiesanuova, in viale Caduti del Lavoro a Brescia. Saranno serviti pane e salamina, hot dog, patatine e bevande.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 11 ottobre con le stesse modalità.

Con l’inizio delle attività scolastiche tutte le realtà del quartiere (il Consiglio di quartiere, il Punto Comunità, in particolare le Acli S.Anna e l’ Unità Pastorale Bevilacqua, in stretto contatto con i servizi sociali territoriali della zona Ovest) hanno pensato di aiutare le famiglie con bambini e ragazzi in età scolare in difficoltà economica.

E’ stata organizzata una raccolta di fondi per l’acquisto di materiale scolastico per facilitarle nell’affrontare il periodo della ripresa scolastica e durante l’anno 2020/2021. Tutti i fondi raccolti saranno gestiti in accordo con i servizi sociali del Comune di Brescia, zona Ovest.

Importante è la sinergia tra le varie realtà del quartiere che insieme possono mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenze per un fine comune.

Sarà attivato il servizio di sicurezza nel rispetto delle normative anti-covid (misurazione della febbre, igiene delle mani, controllo del distanziamento e controllo che le persone indossino le mascherine se si alzano dal tavolo).