Convegno su Francesco e la riforma missionaria della chiesa cattolica

(red.) Dalle 8,30 alle 17,30 di sabato 10 ottobre a Brescia, presso il complesso di San Cristo in via Piamarta 9, avrà luogo il convegno di “Missione Oggi”, dedicato quest’anno al tema della riforma della Chiesa, che l’elezione di papa Bergoglio ha riportato al centro del dibattito ecclesiale. Titolo: “Papa Francesco / Cammini per una riforma ‘missionaria’ della Chiesa”.

Il convegno sarà aperto alle 9.15 con la prolusione del direttore di “Missione Oggi”, Mario Menin, cui seguirà l’intervento di Franco Ferrari sulla figura riformatrice di Francesco, “Francesco il papa della riforma?”. Prenderà quindi la parola il teologo Roberto Repole, della Facoltà Teologica di Torino, già presidente dell’Ati (Associazione Teologica Italiana), che rifletterà sul sogno di Francesco di una Chiesa missionaria. La mattinata si concluderà con un Forum di discussione fino alle 12.00, quando si entrerà in pausa pranzo.

Alle 14.00 ripresa dei lavori con la teologa di Firenze, Serena Noceti, dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana, che rifletterà sulla riforma a partire dalle donne: “Donne, ministeri e riforma della Chiesa”. Seguiranno gli interventi rispettivamente di Mauro Castagnaro, giornalista specialista di America latina su “La riforma dal Sud del mondo”, e di Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, su “Prove di ‘riforma missionaria’ in una Chiesa locale / La mia esperienza di vescovo”.

Le conclusioni saranno a due voci, con Virginia Isingrini, missionaria di Maria-saveriana in Messico e psicologa, e Paolo Boschini, docente di filosofia alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna di Bologna e parroco a Modena.

Per la partecipazione in presenza è obbligatoria la prenotazione: tel. 030-3772780 – 1 (Missione Oggi); l’iscrizione si può fare online pagando la quota di € 5.00 all’arrivo: https://www.saveriani.it/missioneoggi