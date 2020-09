Acli bresciane, ecco i nuovi 36 consiglieri provinciali

(red.) Ecco i consiglieri provinciali che sono stati eletti dal Congresso delle Acli di Brescia che si è tenuto oggi presso il Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino.

Il nuovo Consiglio provinciale (che resterà in carica fino al 2024 e che, nella prima seduta, eleggerà il nuovo Presidente provinciale), è composto da 36 componenti eletti dal Congresso: 24 eletti dai delegati, in rappresentanza dei 72 circoli Acli presenti in provincia di Brescia e 12 eletti dai Presidenti dei circoli stessi. A loro si aggiungeranno i consiglieri provinciali membri di diritto (presidenti delle 8 zone – già eletti a febbraio – e presidenti delle Associazioni specifiche).

La giornata si è aperta con gli adempimenti congressuali e la preghiera guidata dall’Accompagnatore Spirituale don Alfredo Scaratti, ed è proseguita con la ricca relazione del Presidente Pierangelo Milesi. Hanno portato poi il loro saluto numerosi rappresentanti delle istituzioni (tra i quali il Presidente della Provincia Samuele Alghisi e il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono), della Diocesi, del mondo sindacale e dell’associazionismo, e i rettori delle Università cittadine. I lavori sono stati chiusi dal Presidente nazionale delle Acli Roberto Rossini. Immediatamente dopo la pausa per il pranzo le delegate si sono riunite in assemblea per eleggere il nuovo Coordinamento Donne. I lavori in assemblea sono poi ripresi con decine di interventi dei delegati presenti, e sono proseguiti fino alla gradita visita del Vescovo Mons. Pierantonio Tremolada, intervenuto per proporre una riflessione sulla Parola di Dio. Il Presidente Milesi ha poi ripreso gli interventi dei delegati ed ha chiuso il Congresso avviando le elezioni per il nuovo Consiglio Provinciale.

Consiglieri provinciali eletti dai delegati del Congresso

Cognome Nome Circolo 1 Belli Sandra Castenedolo 2 Bonetti Alessio Sant’Eufemia 3 Corradi Valerio Medio Chiese 4 Danesi Giacomo Ponte San Marco 5 Deliziosi Donatella Leno 6 Foresti Giuseppe Cazzago San Martino 7 Frassine Maria Castenedolo 8 Lanzoni Veronica Chiesanuova 9 Mantelli Giacomo San Polo 10 Mantovani Dante San Polo 11 Merigo Marco Caino 12 Milesi Pierangelo Alta Valle Camonica 13 Molteni Fabrizio San Polo 14 Morandi Francesca Corsica 15 Morandini Giacomo Media Valle Camonica 16 Muchetti Betty Leno 17 Pasini Laura Corsica 18 Pendoli Luciano Villaggio Prealpino 19 Romano Stefania Giardino 20 Salogni Marco Chiari 21 Sandrini Giovanni Calvisano 22 Siverio Ettore Ponte San Marco 23 Troncatti Martino Concesio Pieve 24 Zorzi Lorenzo Gussago

Consiglieri provinciali eletti dai Presidenti di Circolo