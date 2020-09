“Una montagna di botteghe”, giovedì convegno a Puegnago

(red.) A Puegnago del Garda presso Villa Galnica – sede del GAL GardaValsabbia2020 – il giorno giovedì 24 settembre 2020, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, avrà luogo l’avvio ufficiale dei lavori del progetto di cooperazione interterritoriale denominato “Una Montagna di Botteghe”.

Nella mattinata di giovedì 24 si tiene il convegno pubblico di avvio ufficiale del progetto “Una montagna di botteghe” di cui il Gal GardaValsabbia2020 è capofila in partenariato con il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e il GAL Valle Brembana 2020.

Il progetto, di durata biennale, intende porre al centro dei processi di sviluppo territoriali le botteghe quali attività commerciali ma anche punti di accoglienza fondati sul valore umano e sul lavoro. Durante la mattinata verranno presentati gli obiettivi, le strategie e le azioni di progetto, finalizzate a riconoscere l’importante ruolo di servizio di comunità che queste ricoprono all’interno di contesti rurali svantaggiati.

Le botteghe di montagna, infatti, rappresentano spesso l’unico servizio presente nei territori marginali e, per questo motivo, sono fondamentali per il permanere delle comunità in tali aree.

Le attività di progetto intendono quindi rilanciare il “sistema botteghe” favorendone la connessione tramite la creazione di reti locali interconnesse proiettate sia verso l’interno che verso l’esterno. Azioni di marketing, promozione e comunicazione rafforzeranno la consapevolezza delle comunità locali sull’importanza del “sistema botteghe” fornendone un’immagine rinnovata.

Durante la mattinata sarà ospite il Presidente di Uncem nazionale Marco Bussone, che illustrerà la situazione, su scala nazionale, delle problematiche legate alla carenza di servizi nei territori marginali, le prospettive di crescita e le politiche attivate e orientate a sostenerne lo sviluppo.

Un dibattito aperto per affrontare le criticità e le potenzialità delle aree marginali in termini di occupazione, servizi e tradizioni locali.

L’incontro è aperto al pubblico. Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni Covid-19 si richiede di comunicare la presenza scrivendo all’indirizzo comunicazione@galgardavalsabbia2020.it.

Sarà possibile seguire il convegno in diretta tramite il seguente link ZOOM: https://zoom.us/j/99348808558

Il programma di dettaglio è scaricabile sito del GAL GardaValsabbia2020 (www.galgardavalsabbia2020.it) e visionabile sulla nostra pagina Facebook.