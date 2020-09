Palazzolo: bilancio partecipativo, otto progetti finalisti

(red.) Sono state 3.557 le schede valide dei cittadini che hanno partecipato alla prima fase della seconda edizione del Bilancio Partecipativo, ideato e realizzato dall’amministrazione comunale di Palazzolo sull’Oglio con il supporto di Refe, votando a favore di progetti per la cittadinanza, coerenti con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030: “turismo sostenibile e salvaguardia del patrimonio culturale”, “ambiente e clima”, “inclusione sociale”.

I progetti ricevuti sono stati complessivamente 19 e su questi il comune ha effettuato la verifica di fattibilità tecnica ed economica, individuando gli 8 finalisti tra quelli fattibili che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Si apre ora la seconda fase della partecipazione, finalizzata a far conoscere i progetti finalisti a tutta la comunità, in modo che i cittadini possano scegliere in modo informato e consapevole come votare e destinare i 200.000 euro stanziati per il Bilancio Partecipativo.

I progetti finalisti saranno ufficializzati e presentati a tutta la comunità giovedì 1°ottobre alle ore 20,45 alla Casa della Musica in Piazza Dante Alighieri 2.

Per coloro che non potranno essere presenti alla serata, la presentazione dei progetti sarà registrata e pubblicata sul canale youtube del comune https://www.youtube.com/user/CCPalazzolo/

I cittadini potranno poi votare i progetti finalisti sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 8 alle 20 in Sala Civica.

Il voto è aperto a tutti i residenti che hanno compiuto 13 anni nel 2019, che potranno esprimere una sola preferenza. Per votare basterà avere con sé un documento d’identità. I progetti più votati saranno finanziati fino ad esaurimento del budget e inseriti nei documenti di programmazione dell’Ente. I cittadini potranno seguire on line lo stato di attuazione dei progetti vincitori.

Dott.ssa Angela Di Matteo

Comune di Palazzolo sull’Oglio

Via XX Settembre, 32

Tel.030.7405543 – Fax 030.7405566

ufficiostampa@comune.palazzolosulloglio.bs.it

http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/

