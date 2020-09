“Da Cuore a Cuore”: il nuovo charity point targato Ant

(red.) Martedì 22 settembre 2020 alle ore 10, Fondazione ANT inaugura a Brescia – in via Corsica 205, il nuovo charity point “Da Cuore a Cuore”. Durante l’estate, infatti, a seguito del periodo di chiusura dovuto alla pandemia da Covid-19 e al conseguente lockdown, le volontarie ANT hanno dedicato tempo ed energie a traslocare il charity point, già esistente nella stessa via, in un locale più grande, rinnovato e accogliente.

Cambiare tutto, per non cambiare niente. È quello che ci ha insegnato questa pandemia: cercare di ritrovare la normalità, cambiando – a volte anche radicalmente – la nostra quotidianità. È la rivoluzione che sta coinvolgendo tutti, in tutti gli ambienti ed è il successo del progetto delle nostre volontarie di via Corsica che hanno voluto, cercato e trovato uno spazio ancora più bello e ampio per accogliere i tanti sostenitori di ANT, spiega Antonio La Marca, delegato e volontario della Fondazione ANT a Brescia.

La nuova struttura, aperta dal lunedì pomeriggio al sabato, permetterà, infatti, di raccogliere fondi attraverso l’offerta di articoli donati da privati e aziende, come abiti e accessori, e di prodotti regalo solidali legati alla prossima campagna di Natale.

Si potranno trovare, quindi, il Paniere delle Eccellenze 2020 – la scatola ricca di prodotti enogastronomici del territorio bresciano e provenienti da cooperative e consorzi di tutela noti in tutto il mondo – e i classici panettoni, pandori e biglietti natalizi ANT.

Per ulteriori informazioni sui tre charity point ANT della nostra città, le attività di volontariato e le occasioni di sostegno per i Ciclamini della Solidarietà e per la campagna natalizia ANT si può contattare la sede di Brescia al numero 030 3099423 oppure scrivere a delegazione.brescia@ant.it.