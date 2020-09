Elnòs Shopping, vincite e gift card per il quarto anniversario

Tutto è pronto per festeggiare il quarto compleanno di Elnòs Shopping. Dal 21 settembre fino al 4 ottobre, al centro commerciale di Roncadelle, dopo uno o più acquisti avvenuti nei negozi, sarà possibile vincere gift card e buoni spesa per celebrare l’importante anniversario di apertura.

Basterà presentare il proprio scontrino (o più scontrini cumulabili tra loro) allo stand dedicato al concorso e si verrà invitati a giocare ai totem touchscreen presenti. In base al valore economico degli acquisti, verranno attivate il numero di giocate e si potrà tentare così la fortuna, scegliendo una delle torte presenti sul video.

In caso di vincita, il premio sarà consegnato immediatamente dalla hostess presente presso lo stand. Al termine della giocata, tutti gli scontrini verranno annullati per mezzo di un timbro e non saranno più utilizzabili per ulteriori giocate.

In palio, vi sono 200 gift card dal valore di 20 euro, 60 gift card del valore di 50 euro e i premi finali (con estrazione fissata per il 5 ottobre): il primo premio è una gift card da 1.500 euro, il secondo premio è una gift card da 1.000 euro, mentre il terzo è una gift card da 500 euro. Tutte le gift card saranno spendibili in tutti i negozi del centro commerciale Elnòs Shopping.

Il regolamento completo di «Un compleanno vincente» è disponibile sul sito elnosshopping.info.