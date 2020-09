Giornata Nazionale ABIO: sabato 26 settembre online

(red.) Come da tradizione, nel mese di settembre, è in programma la Giornata Nazionale ABIO (Associazione per il Bambino In Ospedale) perAmore, perABIO che si terrà sabato 26 settembre 2020. L’appuntamento annuale con i volontari (sedicesima edizione nazionale) quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, avrà un’edizione speciale in quanto sarà online (senza banchetti fisici in piazza). Dal 7 settembre al 7 ottobre sarà possibile prenotare dal sito, appositamente creato da Fondazione ABIO Italia, www.giornatanazionale.org i cestini di pere, simbolo della giornata, selezionando, nel nostro caso, ABIO Brescia come associazione a cui far arrivare la propria donazione.

Gli ordini saranno raccolti e a partire dal 26 settembre saranno spediti direttamente a casa dell’ordinante o della persona a cui si desidera fare un regalo speciale e solidale. La confezione di pere ha un peso totale di 2 kg (2 cestini da 1 kg) e la tipologia di pere è PERE WILLIAMS. Le spese di spedizione sono incluse nel contributo a sostegno di 20 euro per confezione.

Grazie alla presenza digitale la testimonianza dei volontari ABIO potrà raggiungere molte più persone in tutta Italia sensibilizzando l’opinione pubblica sull’attività che svolgono in oltre 200 reparti pediatrici italiani.

Il ricavato sarà utilizzato dalle associazioni ABIO per riprendere il servizio appena possibile e per organizzare corsi di formazione per volontari, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto.