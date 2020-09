Poste italiane, nove uffici riaperti sei giorni su sette

Poste Italiane comunica che da lunedì 14 settembre nove uffici postali della provincia di Brescia torneranno ad essere disponibili per la cittadinanza su sei giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 (tranne Ospitaletto 1 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35).

Gli uffici interessati dalla piena ripresa dell’attività sono:

Bettole di Buffalora (Brescia) – Via Buffalora 101

Mandolossa di Brescia (Brescia) – Villaggio Badia Via Prima 76

Calcinatello (Calcinato) – Piazza Sandro Pertini 2

Camignone (Passirano) – Via Bettole 86

Centenaro (Lonato del Garda) – Via Centenaro 26

Ciliverghe (Mazzano) – Via Battista Portesi 5

Ospitaletto 1 – Via Padana Superiore 165

Palazzolo sull’Oglio 1 – Via Giuseppe Garibaldi 26

Ponte San Marco (Calcinato) – Via Luigi Schiannini 19

Anche in questa fase, l’azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale. Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.