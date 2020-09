Rondinelle, Auchan chiude tre settimane: diventerà Conad

(red.) Quello di oggi, lunedì 31 agosto e domani, martedì 1 settembre, saranno gli ultimi giorni di apertura del supermercato Auchan all’interno del centro commerciale Rondinelle di Roncadelle, nel bresciano. A partire da mercoledì 2, infatti, il punto vendita resterà chiuso per tre settimane per adeguarsi ai nuovi spazi nell’ambito della cessione da parte di Margherita Distribuzione a Conad. E alla fine di settembre, quindi, i clienti potranno tornare a fare acquisti non più sotto il marchio Auchan, ma quello nuovo di Conad.

E i 185 lavoratori della vecchia catena? Di questi, come riporta Bresciaoggi che dà notizia anche della chiusura del punto vendita per il rinnovo dei locali, 120 potranno continuare a lavorare con la nuova proprietà, 45 sono usciti in modo volontario in attesa della mobilità, altri hanno chiesto di essere trasferiti all’Ipersimply di Sant’Anna a Brescia e una decina ha già raggiunto il supermercato Crai di Lumezzane.

Sarebbero circa 10 gli esuberi, ma dovrebbero trovare occupazione in due negozi di abbigliamento in procinto di aprire in alcuni spazi di quelli che erano dell’Auchan. Infatti, la superficie del nuovo punto vendita Conad sarà quasi dimezzata, passando dagli attuali 10 mila ai 6 mila metri quadrati.