Maremosso, la solidarietà nel lockdown raccontata in un video

(red.) Maremosso, associazione di volontariato che da circa venti anni, argina la povertà attraverso pratiche di ecologia integrale e solidarietà nell’intera provincia di Brescia, ha scelto di raccontate con un video multi vocale di circa 4 minuti l’esperienza incessante di raccolta e distribuzione di cibo a scopo sociale, in piena pandemia causata dal coronavirus.

Un gesto di trasparenza nei confronti delle realtà donatrici che scelgono di donare i propri beni a MAREMOSSO per poter raggiungere migliaia di persone bisognose della città di Brescia, particolarmente colpite dalla pandemia. Ormai da 25 anni MAREMOSSO porta avanti questa attività riuscendo a recuperare, attraverso la Dispensa Sociale, circa 3MI di kg di cibo ogni anno, per un bacino di circa 10.000 persone in condizioni di fragilità, nell’intera provincia.

Il video affida il racconto dei giorni dell’emergenza ad alcuni volti rappresentativi e protagonisti di una sinergia allargata, interprete di un’idea partecipata e collettiva di solidarietà: volontariato sociale, pubblica amministrazione, cooperazione sociale, privato sociale e aziende for profit, ciascuno portatore di un proprio contributo per generare insieme un unico interesse di bene comune.

Il video vede la partecipazione dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brescia Marco Fenaroli e Francesca Megni per i Servizi Sociali dell’area ovest di Brescia; Lorenzo Romanenghi direttore operativo di CAUTO, la cooperativa sociale con cui Maremosso collabora da sempre per la parte logistica, tecnico ambientale ed educativa; Antonio Montanini responsabile delle relazioni esterne per Italpizza spa, una delle aziende donatrici che hanno donato continuativamente i propri prodotti consentendo a MAREMOSSO una distribuzione capillare di cibo alle persone bisognose, attraverso associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Bruno Rivola, responsabile della Dispensa Sociale di MAREMOSSO, racconta la straordinarietà di essere riusciti a garantire anche durante la pandemia un’attività che prosegue da circa 25 anni. Questo è stato possibile grazie all’attenzione rigorosa per il rispetto delle normative igieniche e di sicurezza, ma anche grazie per l’attenzione alle persone che da sempre caratterizzano l’esperienza di Dispensa Sociale.

Don Fabio Corazzina della Parrocchia Santa Maria Nascente di Brescia, uno fra i tanti beneficiari delle donazioni, racconta l’esperienza della sua comunità e sottolinea come durante l’emergenza sanitaria sul territorio siano emersi nuovi bisogni e nuove fragilità.

La Dispensa Sociale è un osservatorio importantissimo che negli anni ha messo a punto un sistema di monitoraggio virtuoso in grado di fotografare mensilmente l’impatto sociale e il beneficio generato sul territorio. Il sistema di monitoraggio è stato costruito in base ai prodotti in ingresso, donati dai supermercati e a dalle aziende donatrici. L’analisi puntuale delle etichette dei prodotti realmente raccolti dalla Dispensa Sociale consente di tradurre in termini nutrizionali i quantitativi di beni recuperati: da febbraio 2020 a luglio 2020 sono stati distribuiti 492.243 Kg di cibo composto da parte secca, fresca, ortofrutta, prodotti da forno e carne con una composizione nutrizionale equivalente a circa 13% di proteine; 19% di lipidi; 62% di carboidrati; 5% di fibre e 2% di sale. Circa 341.874 persone hanno beneficiato di questi prodotti il cui valore economico è stimato a circa 820.000 €.