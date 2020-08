Un anno fa morì la “iena” Nadia Toffa, si lancia una sua canzone

(red.) Quella di domani, giovedì 13 agosto, sarà una giornata particolare di ricordo per il bresciano che le aveva dato i natali e per l’Italia intera che l’aveva apprezzata nelle sue inchieste per il programma tv “Le Iene”. Domani è l’anniversario della morte di Nadia Toffa, deceduta a 40 anni nell’agosto del 2019 dopo aver lottato contro un male che alla fine l’ha sconfitta.

E proprio per commemorare la “iena” bresciana domani sono in programma due momenti particolari. La madre Margherita Rebuffoni, interpellata dal Giornale di Brescia, ha annunciato che sarà diffusa una canzone incisa dalla figlia nel marzo del 2019 a Milano. E sempre domani sera andrà in onda su Italia 1 una puntata speciale de “Le Iene” dedicata proprio a Nadia Toffa.