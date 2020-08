Coronavirus, ok alle crociere e alle fiere nel nuovo dpcm dal 10 agosto

(red.) Nella serata di ieri, venerdì 7 agosto, dopo una giornata in cui si è registrato il balzo a livello nazionale (non per fortuna in Lombardia) dei nuovi casi positivi al coronavirus pari a 552 – numeri che non si vedevano dalla fine di maggio, dopo la fine del lockdown – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il decreto legge Agosto contenenti le misure economiche di sostegno dopo la pandemia sanitaria, ma anche annunciato alcuni elementi del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm). Sarà in vigore da lunedì 10 agosto fino al 7 settembre (il termine una settimana prima che riaprano le scuole) e conferma diverse misure che già si conoscono e che si devono rispettare.

Quindi, il distanziamento sociale, l’obbligo di mascherine in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, la distanza di un metro tra le persone e l’obbligo di restare a casa in caso di temperatura del corpo sopra i 37,5 gradi. Niente obbligo di mascherina, invece, per i bambini sotto i 6 anni e i disabili. Il premier ha anche annunciato che nel nuovo dpcm si prevede la ripartenza delle crociere da Ferragosto, le prime attività fieristiche e dall’1 settembre le fiere. Nel frattempo, nonostante il balzo dei nuovi contagi, a livello nazionale si segnala come le terapie intensive siano rimaste invariate a livello nazionale a 42 posti letto occupati, mentre ieri si sono registrati solo tre decessi.

Ad oggi sono 13 mila gli italiani ancora positivi al Covid-19, mentre dall’Istituto Spallanzani di Roma arriva la notizia che già dal 24 agosto inizierà sull’uomo la sperimentazione di un vaccino. Intanto, però, la sfida sarà sulla riapertura delle scuole il 14 settembre e il rischio che i contagiati possono aumentare. Per questo motivo gli esperti ed epidemiologi hanno tracciato tre possibili scenari, dal meno grave al più drammatico, con al centro la pressione sui posti letto.