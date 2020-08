Brescia, agosto di lavoro nei cantieri. Sondaggio ottimista dell’Ance

(red.) Per tutto il mese di agosto non sarà difficile trovare sull’intero territorio provinciale una serie di cantieri edili. Anzi, il contrario, perché saranno molto frequenti. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) di Brescia su più di 340 aziende. Solo il 4% si prenderà un periodo di ferie per tutto il mese, mentre la metà al massimo farà una settimana e c’è il 43% che si fermerà solo a Ferragosto.

Poi per il resto gli operai si potranno trovare tra i cantieri per le manutenzione industriali, le strade e anche e soprattutto la riqualificazione delle scuole in vista del ritorno il 14 settembre (gli asili dal 7). Dal sondaggio emerge anche l’ottimismo di oltre il 70% dei sentiti che ha in programma di aprire nuovi cantieri. Probabilmente molto è merito anche del superbonus al 110% come sottolinea il presidente dell’Ance provinciale Massimo Angelo Deldossi, anche se la misura al momento resta in vigore fino al 31 dicembre e per un impatto sul bresciano da 870 milioni di euro.

Tuttavia, solo circa 60 aziende hanno in programma dei lavori oltre il 2020. Nel frattempo, sempre sul fronte dei cantieri, da oggi pomeriggio, venerdì 7 agosto, riapre al traffico via Serenissima a Brescia, al cavalcaferrovia della Milano-Venezia. Per adesso e in vista del collaudo non potranno transitare mezzi oltre le 20 tonnellate e in seguito ci si potrà muovere senza limitazioni.