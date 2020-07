Auser Brescia, “attivi per tutto agosto al servizio degli anziani”

(red.) Auser Brescia informa che, per tutto il mese di agosto 2020, “Filo D’Argento” garantirà a tutti i cittadini bresciani anziani e fragili che ne faranno richiesta il servizio di trasporti sociali da e per gli ospedali, il Comune, le Case di riposo e gli altri servizi di comunità. Accanto a questo, il servizio sarà disponibile anche a garantire il trasporto per recarsi a fare la spesa o al cimitero. Verrà inoltre assicurata la possibilità di trasporto alle persone disabili che dovessero aver bisogno di vetture attrezzate.

Per attivare il servizio, contattare l’Auser al numero telefonico 030 46330 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12) o, in alternativa, chiamando il numero verde 800 995 988.

Sia per l’emergenza caldo che per gli altri bisogni dei nostri cittadini così provati dal Covid l’Auser c’è. Un piccolo aiuto per la cittadinanza ma – come sempre – fatto con il cuore. Un impegno reso possibile grazie allo spirito di sacrificio dei nostri volontari che manterranno aperto il servizio.