Vendemmia in Lombardia, in arrivo 3 mila braccianti dalla Romania

(red.) Nelle settimane successive a venerdì 24 luglio in Lombardia è in arrivo dall’estero un vero e proprio esercito di braccianti agricoli che si occuperanno della vendemmia, soprattutto tra la Franciacorta e la terra dove si produce il Lugana, quindi con il territorio bresciano al centro dell’attenzione. Nella giornata di ieri, giovedì 23, come dà notizia il Giornale di Brescia, si è svolta una prima riunione al Pirellone tra gli assessori all’Agricoltura e Welfare Fabio Rolfi e Giulio Gallera e i rappresentanti sindacali per definire un accordo. Anche perché quest’anno, ovviamente e vista l’emergenza da Covid-19, la vendemmia dovrà essere trattata in modo diverso rispetto al consueto.

Di certo saranno impiegate circa 4 mila persone, di cui 3 mila stagionali che arriveranno dalla Romania nell’ambito di un’intesa con il Ministero delle Politiche agricole. Quindi dall’estero arriverà l’80% della forza lavoro che si occuperà di muoversi tra i vigneti per raccogliere le uve con cui produrre il vino e con l’inizio delle attività entro metà agosto. Tuttavia, la riunione in Regione è stata aggiornata a lunedì 27 luglio quando si dovrebbe trovare un accordo più definito. Al centro dell’attenzione ci sono i tempi per sottoporre i lavoratori ai tamponi e come chiesto dai sindacati.

Nel frattempo le stesse aziende chiamate a reclutare i lavoratori si stanno già muovendo in Romania per distribuire mascherine e dispositivi di protezione individuale, ma anche misurare la temperatura a chi nelle prossime settimane raggiungerà l’Italia. Sicuramente le aziende saranno chiamate ad avvisare le Ats e fornendo i nomi degli addetti. In più, ogni giorno prima di iniziare il lavoro i braccianti saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e chi dovesse superare i 37,5 gradi dovrà essere isolato in attesa di essere sottoposto al tampone. Di solito in passato i braccianti provenivano dal Pakistan e dal Bangladesh, ma visto che questi sono attualmente tra i territori più colpiti dalla pandemia, i lavoratori agricoli da immettere nella vendemmia arriveranno dalla più vicina Romania.