Lockdown, nuovo record cassa integrazione: 9 milioni di ore a giugno

(red.) Gli ammortizzatori sociali concessi agli operai e impiegati a causa dell’emergenza da coronavirus continuano a macinare record nel bresciano. Tanto che nel mese di giugno, in base agli ultimi dati disponibili forniti dall’Inps, sono state autorizzate altre 9 milioni di ore. Di certo in calo rispetto ai mesi peggiori tra aprile e maggio quando il lockdown ha costretto migliaia di addetti a restare a casa e non poter lavorare.

Ma come detto, il nuovo numero di ore autorizzate di sussidi porta a 54 milioni e mezzo di ore autorizzate tra cassa integrazione ordinaria, in deroga e straordinaria nella prima parte del 2020. Si parla di un aumento del 2000% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2018. Dati peggiori di questi si erano visti solo nel 2010 con quasi 60 milioni di ore di cassa integrazione in un periodo di emergenza finanziaria.