Saldi d’estate, Lombardia anticipa di una settimana: via dal 25 luglio

(red.) I saldi d’estate in Lombardia inizieranno con una settimana di anticipo rispetto alla data che era stata fissata inizialmente. Quindi non più da sabato 1 agosto, ma già a partire da questo sabato 25 luglio. Il via libera è arrivato ieri, mercoledì 22 luglio, in occasione di una riunione della Giunta regionale dove l’assessore allo Sviluppo Economico, il bresciano Alessandro Mattinzoli, si è visto approvare una delibera dedicata. “E’ stata richiesta a gran voce e con insistenza da diverse associazioni di categoria” ha spiegato lo stesso assessore giustificando la volontà di anticipare l’inizio dei saldi in anticipo rispetto a quanto preventivato. E tra l’altro su questo fronte lo scorso maggio, durante un incontro della Conferenza Stato-Regioni, era stato proprio stabilito che i singoli enti locali avrebbero potuto decidere in autonomia, soprattutto vista la situazione economica connessa al periodo post-emergenza sanitaria da Covid-19.

“Non so se questa anticipazione porterà reali benefici, ma in un momento di grande difficoltà come questo, dove non si sa come evolve la crisi, abbiamo assunto una scelta precisa – aggiunge l’assessore – quella di accogliere le istanze del settore, dimostrando così che Regione, come istituzione, è disponibile ad attualizzare man mano le decisioni, sulla scia di un quadro in evoluzione”. “La nostra decisione – ha commentato anche il governatore Attilio Fontana – va nella direzione di dare un nuovo impulso alle attività commerciali che tanto hanno sofferto durante il lockdown. Allo stesso tempo, offriamo un’opportunità di risparmio per i cittadini che decidono di fare acquisti”.

E il settore del commercio, ovviamente, ha risposto bene a questo anticipo di saldi, visto che proprio dalle associazioni di categoria erano arrivate le istanze. Positiva la posizione della Confcommercio, con il bresciano Carlo Massoletti che, nelle dichiarazioni riportate dal Giornale di Brescia, parla di “un’opportunità in più per negozi e imprese. Il commercio risente ancora in maniera molto negativa del lockdown e i numeri fin qui lo dimostrano. La situazione di emergenza ha determinato la perdita di mesi di vendite e tuttora la stagione si presenta depressa dal punto di vista commerciale. Siamo di fronte a un progressivo spopolamento delle città con dei picchi di difficoltà soprattutto nei grandi centri. L’assenza di turisti del business, lechiusure di scuole ed università, la diffusione dello smart working in molte attività stanno provocando un calo preoccupante di frequentazione. Questo anticipo di saldi può essere una boccata di ossigeno”.