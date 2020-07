Ubi comunità, sostegno finanziario al Terzo Settore

(red.) UBI Comunità, divisione di UBI Banca rivolta al mondo del non profit laico e religioso, promuove d’intesa con Cooperfidi Italia, il Confidi di riferimento nazionale per il mondo della cooperazione e del Terzo Settore, un’iniziativa di sostegno finanziario rivolta a tutti gli Enti del Terzo Settore.

L’attuale contesto emergenziale sta infatti avendo un significativo impatto anche sull’operatività ordinaria e finanziaria di quasi tutte le Organizzazioni Non Profit, inclusi gli Enti Ecclesiastici e Religiosi e gli Enti ad essi collegati, che spesso svolgono attività economica gestendo attività commerciali assimilabili a quelle in forma d’impresa (a titolo esemplificativo asili, scuole paritarie, servizi sanitari, attività socio-assistenziali, etc.) e che, alla data attuale, hanno potuto accedere unicamente alle forme di sostegno economico rappresentate dalla misura contenuta nel cd. “Decreto Liquidità” sino ad euro 30.000 con garanzia 100% del Fondo Centrale di Garanzia. Tutte le realtà non profit, comprese quelle che non esercitano attività di impresa o commerciale, si sono tuttavia trovate, al pari delle Imprese, a fronteggiare urgenti impegni finanziari in assenza o riduzione di entrate correnti e spesso hanno la necessità di sostenere importanti investimenti di adeguamento infrastrutturale e organizzativo per rispettare le norme di sicurezza e distanziamento sociale necessarie nelle fasi successive al lockdown.

In forza dell’accordo tra UBI e Cooperfidi Italia, a favore di tali realtà la Banca metterà a disposizione le seguenti misure che avranno validità fino al 31.12.2020:

linee di liquidità a breve termine: finanziamenti fino a € 50.000 (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del richiedente) con durata 18 mesi (di cui 6 di preammortamento) garantiti all’80% da Cooperfidi Italia.