Legione d’Onore dalla Francia alla bresciana Gabriella Battaini (Consiglio Ue)

(red.) Nelle settimane successive a luglio, probabilmente a settembre e nel momento in cui l’emergenza sanitaria lo potrà concedere, la vice segretaria generale del Consiglio d’Europa, la bresciana Gabriella Battaini Dragoni, riceverà la Legion d’Honneur. Si tratta del più alto riconoscimento che la Francia mette in campo per premiare quanti si sono distinti in diversi settori. E la bresciana è inclusa tra i nomi pubblicati sul Journal Officiel de la République Française (l’equivalente della Gazzetta Ufficiale italiana). Della menzione dà notizia il Giornale di Brescia che ha interpellato la diretta interessata, la quale ha già ricevuto anche l’onore del Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

E nel Paese transalpino la bresciana ha ricevuto l’onore per aver riconosciuto la forte dimensione europeista e aver contribuito in modo sostanziale a un progetto collettivo e non solo geografico come si legge nella motivazione riportata dallo stesso quotidiano bresciano. Gabriella Battaini Dragoni è vissuta in via Milano in città prima di spostarsi a Mompiano con un diploma di maturità all’Abba e la laurea all’università Cà Foscari di Venezia.

Quindi il trasferimento in Francia, a Nizza, per l’Istituto di Studi Europei, altre esperienze anche negli Stati Uniti e a Strasburgo con le politiche giovanili. Nel 2001 è diventata il primo direttore generale donna nel Consiglio d’Europa che si occupa di promuovere la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali. Si occupa anche di cultura (ha partecipato all’idea delle Giornate europee del Patrimonio) e sport.