Dai cattolici cinesi donate 100 mila mascherine alla Caritas Brescia

(red.) I mesi più drammatici della pandemia da Covid-19, prima in Cina e poi in Italia, hanno anche segnato la grande solidarietà tra il nostro Paese e in particolare il territorio bresciano, ma anche quello del Sol Levante. A confermarlo c’è un’altra fornitura di mascherine provenienti proprio dall’estremo oriente verso Brescia. Si parla di un carico di 100 mila presidi che nei giorni precedenti a sabato 11 luglio hanno raggiunto il nostro territorio.

E non si tratta di un’iniziativa avvenuta in ritardo, visto che la fornitura era già in spedizione da alcuni mesi, ma bloccata alla Dogana di Pechino. A donare questi dispositivi di protezione individuale sono stati i cattolici cinesi verso la Caritas di Brescia e all’insegna dell’attività svolta dal missionario bresciano Giulio Aleni.

Il contatto tra Brescia e la città cinese di Fuzhou, dove è presente la comunità cristiana, era partito tra gennaio e febbraio nel momento in cui una cinese residente da anni a Brescia aveva indotto i cittadini ad essere solidali verso la Cina che stava affrontando il pieno della pandemia. E a distanza di mesi, quando il dramma si è abbattuto anche sul bresciano, l’aiuto è stato ricambiato. Nonostante il blocco alle frontiere, ora sono approdate le mascherine che verranno distribuite.