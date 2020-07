Coronavirus, Istat: 4 mila vittime in più nel bresciano da inizio anno

(red.) Alla fine di maggio i dati sulla mortalità nel bresciano sono rientrati verso una certa normalità, ma si registrano oltre 4 mila decessi in più dall’inizio dell’anno rispetto allo stesso periodo che va dal 2015 al 2019. Questo è quanto emerge dall’ultima relazione dell’Istat pubblicata ieri, giovedì 9 luglio e dopo un’altra dei giorni precedenti e sulla quale ovviamente pesa l’impatto della pandemia da Covid-19. Nel periodo compreso tra gennaio e maggio, non solo per il virus, sono state 9.521 le vittime registrate in tutta la provincia di Brescia, ma sono 2.663 i deceduti ufficiali per l’infezione.

E rispetto alle 4 mila vittime in più, quindi, c’è da capire per quale motivo le altre oltre 1.000 persone siano morte nello stesso periodo. Numeri nell’ambito di un quadro generale che vede, come scrive l’Istat, oltre 36 mila decessi in più nei primi cinque mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo dal 2015 al 2019 in tutta Italia. Come era stato già riscontrato ed è emerso nella fase più acuta dell’emergenza, se tra gennaio e febbraio del 2020 si è registrato un calo dell’oltre l’8% di vittime nel bresciano rispetto al quinquennio precedente, al contrario si nota come a marzo e ad aprile ci siano stati aumenti a tre cifre, dal +292 al +141%.

Numeri che, letti sulla nostra provincia, indicano 4.172 deceduti rispetto ai 1.062 a marzo, quasi il doppio ad aprile e un rientro alla normalità a maggio, grazie anche alle misure di lockdown. E il dato più drammatico è quello che riguarda il territorio bergamasco dove lo scorso marzo rispetto allo stesso periodo degli ultimi cinque anni i decessi sono aumentati del 574%.