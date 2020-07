Gradimento, sindaco di Brescia Emilio Del Bono al 32° posto

(red.) Un’indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore e relativa all’indice di gradimento di governatori e amministratori locali ha innescato un dibattito, anche perché i numeri del consenso non possono non fare riferimento al modo in cui i vari amministratori hanno gestito l’emergenza da Covid-19 in Italia. E su questo fronte non è un caso che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sia al primo posto, mentre quello lombardo Attilio Fontana abbia perso numerose posizioni.

In questa classifica, per quanto riguarda invece i sindaci dei Comuni capoluogo, Emilio Del Bono a Brescia si pone al 32° posto. E si capisce come abbia aumentato il consenso considerando che si pone nelle posizioni più alte rispetto ai sindaci di grandi città come Firenze, Milano, Parma, Torino, Napoli e persino Roma. Se nel 2018, al momento della rielezione al secondo mandato, il sindaco Del Bono aveva ottenuto il 53,9% delle preferenze, attualmente ha incrementato l’indice al 56,6%.