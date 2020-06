Grest e centri estivi, arrivano 2,5 milioni dal Governo nel bresciano

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 23 giugno sono stati definiti gli importi che arriveranno nelle varie regioni italiane, così come quindi nei vari Comuni, per poter organizzare i grest e i centri estivi al tempo del Covid. Dalla Conferenza unificata tra le regioni, il decreto Rilancio ha definito 150 milioni di euro destinati a tutte le regioni nell’ambito delle politiche per la famiglia.

E tra questi sono oltre 19 milioni quelli diretti in Lombardia. Entrando più nel dettaglio, saranno 2 milioni e mezzo in provincia di Brescia, di cui 357 mila euro al capoluogo. A livello territoriale, tra gli importi maggiori dopo Brescia città spuntano 54 mila euro destinati a Desenzano del Garda, quasi 59 mila a Montichiari e 45 mila euro a Rovato.