Riaperture, via a teatri, cinema e centri estivi. Anche viaggi in Europa

(red.) Quella di oggi, lunedì 15 giugno, sarà un’altra giornata importante a livello nazionale, ma anche locale tra regioni e singoli territori, nel momento in cui vengono concesse nuove riaperture dopo il lockdown. Da oggi, quindi, possono riaprire cinema, teatri, centri estivi per bimbi e sale giochi, bingo e scommesse e sarà anche possibile partecipare a conferenze o eventi in presenza. Su questo fronte, però, soprattutto per quanto riguarda i cinema e i teatri, in provincia di Brescia diversi paesi, a partire dal capoluogo, stanno cercando di capire come adeguarsi alle nuove disposizioni.

Di certo, in Lombardia come prevede la nuova ordinanza regionale del governatore Attilio Fontana e che entra in vigore proprio oggi a integrazione del nuovo dpcm, fino al 30 giugno si dovrà per forza continuare a coprirsi naso e bocca con le mascherine o altri indumenti, anche all’aperto. Un’altra novità che riguarda sempre la Lombardia, sull’onda di quanto stabilito anche da altre regioni, è la possibilità di tornare a organizzare le sagre di paese, ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza.

A questo si aggiunge il fatto che da oggi, lunedì, in tutta Italia e quindi anche nella nostra regione chiunque sia dotato di uno smartphone può scaricare dagli store di Apple e Google Play, gratuitamente, l’applicazione “Immuni” che consente di tracciare i contagi. Ma probabilmente una delle novità più attese e principali, in particolare sul fronte del turismo, è che sempre da oggi si potrà tornare a viaggiare (restando però in Europa). Chi si muove in aereo potrà contare sull’intera disponibilità di posti a bordo, ma portando in cabina solo un bagaglio a mano e le altre valigie in stiva.