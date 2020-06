Danke Darmstadt: la città dona a Brescia 37 mila euro

(red.) Mercoledì 3 giugno sono stati accreditati, sul conto del fondo SOStieni Brescia, 37mila euro, frutto di una raccolta fondi promossa da Jochen Partsch, sindaco di Darmstadt, tra i suoi concittadini.

Già dall’inizio del mese di marzo, saputo dell’emergenza sanitaria che ha investito la nostra città e la nostra provincia, il primo cittadino della città dell’Assia gemellata con Brescia si è adoperato per sostenere e aiutare i bresciani, inviando subito una fornitura di dispositivi di protezione completi per il personale sanitario delle aeree triage degli Spedali Civili e successivamente altre cinquemila mascherine per i volontari.

Emilio del Bono, nella lettera di ringraziamento inviata al collega, ha sottolineato come i gemelli tedeschi, pur trovandosi anch’essi in situazione d’emergenza, abbiano saputo dimostrare il vero valore di un gemellaggio, che si esprime attraverso la solidarietà e la cooperazione internazionale.

“Ogni anno arrivano a Brescia diverse persone da Darmstadt attraverso scambi scolastici, professionali, gruppi di vacanze di formazione, gruppi culturali e sportivi”, ha dichiarato il sindaco Del Bono. “Attendiamo la fine dell’emergenza sanitaria per poterli accogliere ancor più calorosamente e dimostrare loro che i bresciani non dimenticano i gesti di generosità e che sono capaci di sentimenti d’amicizia altrettanto nobili”.