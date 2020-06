Coronavirus, il fondo Wila dona 50 mila euro all’ospedale Civile

Spedali Civili di Brescia: con la sua donazione il Fondo WILA contribuirà a sostenere il funzionamento dell’area pre-triage per la quale sono stati allestiti punti di osservazione in attesa dell’esito del tampone. Sono state messe a disposizione del pre-triage due ambulanze dedicate al trasporto dei casi sospetti. Tale struttura ha accolto nelle prime settimane di acuta manifestazione delle infezioni oltre 100 pazienti.

Ospedale Sacco di Milano : la donazione di WILA sosterrà un progetto che riguarda l’unità operativa complessa di oncologia medica e avrà l’obiettivo di far sì che il paziente oncologico, anche durante la pandemia Covid-19, possa proseguire il suo percorso di cura in sicurezza;

Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: la donazione andrà a supportare la terapia intensiva pediatrica per l’acquisto di n.6 lettini; tale reparto è oggi riferimento regionale/nazionale per l’insufficienza respiratoria, cardiopatia, traumi dei bambini, con anche possibilità di supporto extracorporeo (ECMO). Ogni anno l’ospedale ricovera circa 600 bambini con patologie acute/trapianti. Nell’attuale emergenza sanitaria ha avuto un ruolo centrale rispetto alla cura del bambino in condizioni critiche con patologie correlate all’infezione da coronavirus;