100 nuovi epidemiologi formati dall’Iss. Anche a Brescia

(red.) L’Istituto Superiore di Sanità formerà 100 epidemiologi per monitorare gli infetti, controllare i loro contatti e sollecitare tamponi in caso di rischio. Sono gli obiettivi del corso di formazione a distanza organizzato dall’Iss, attivo già da alcune settimane per gli operatori del Servizio sanitario nazionale e iniziato ieri, martedì 9 giugno, per gli specializzandi di cinque scuole lombarde di Igiene e Medicina Preventiva.

L’iniziativa – si legge in una nota dell’Istituto – concordata tra Iss e direttori delle Scuole di specializzazione di Milano Statale, Milano Bicocca, Vita-Salute San Raffaele, Pavia e Brescia, con l’auspicio della Presidenza di Regione Lombardia, ha l’obiettivo di mettere a disposizione risorse aggiuntive, costituite dai circa 100 medici igienisti in formazione che stanno svolgendo i loro tirocini sul campo. “Il contact tracing rappresenta in questa fase2 un elemento cruciale per il controllo dell’epidemia Covid-19 ed è un punto chiave perché rappresenta l’epidemiologia ‘da campo’. Avere professionisti qualificati – dice il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – è uno degli obiettivi dell’istituto che fin dall’inizio dell’epidemia ha attivato corsi a distanza per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

Con le scuole lombarde, in particolare, è iniziato oggi un percorso che ha lo scopo di migliorare e rafforzare la sanità pubblica e le sue strutture: dovrà essere questa l’eredità dell’epidemia”. “La Regione Lombardia plaude all’iniziativa – commenta il governatore Attilio Fontana – i cento medici igienisti formati per le attività di contact tracing costituiranno una risorsa straordinaria per le nostre Ats che potranno contare sul loro coinvolgimento. La sorveglianza territoriale, l’intercettazione e l’isolamento di nuovi casi positivi sarà fondamentale per prevenire la formazione di nuovi focolai e la recrudescenza del virus”.