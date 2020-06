Medici in prima linea, Fondazione del Civile paga parcheggi e mensa

(red.) Nei due mesi più drammatici per l’emergenza sanitaria da coronavirus, tra marzo e aprile, i medici e operatori sanitari degli Spedali Civili di Brescia (ma ovviamente non solo) sono rimasti in prima linea nell’assistere e curare i pazienti affetti dal Covid-19. E molti di questi camici bianchi, per non rischiare di contagiare i propri familiari, hanno deciso a fine turno di alloggiare in un residence messo a disposizione. Ora per loro arriva un ringraziamento concreto.

Come dà notizia Bresciaoggi, la Fondazione degli Spedali Civili ha deciso di impiegare 250 mila euro frutto delle donazioni della comunità per coprire i costi dei parcheggi e della mensa per gli operatori sanitari. Questa iniziativa è di Anna Gerola, responsabile amministrativa degli Spedali e approvata dal Consiglio di amministrazione della fondazione presieduta da Marta Nocivelli.

Un aiuto che non riguarda solo il massimo ospedale cittadino, ma anche i presidi collegati di Montichiari, Gardone Valtrompia e l’ospedale dei Bambini. L’aiuto economico sarà evidente nello stipendio dei medici, infermieri e operatori che, tra quanti hanno preferito restare nelle vicinanze per non contagiare la propria famiglia, si sono visti anche pagare 550 notti all’interno del residence.