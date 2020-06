Covid e decessi, nei primi quattro mesi il doppio dei morti nel bresciano

(red.) Quasi un mese fa, tra aprile e maggio, l’Istat e l’Istituto Superiore di Sanità avevano diffuso un documento con cui rendevano conto dell’elevato tasso di mortalità fino a marzo in provincia di Brescia e rispetto allo stesso periodo dal 2015 al 2019. Ieri, giovedì 4 giugno, lo stesso istituto di statistica e l’Iss hanno diffuso un nuovo rapporto (qui il report) che tiene conto dei dati dei decessi anche di aprile. E se c’è un dato ancora non comprensibile è quello su quanti siano effettivamente morti a causa, anche non diretta, del coronavirus.

Dall’1 gennaio al 30 aprile in tutta la provincia (il report non tiene conto di due Comuni) sono stati 8.502 i deceduti, il doppio rispetto ai 4.400 dello stesso periodo dell’ultimo quinquennio. Ma al 30 aprile i deceduti confermati per il Covid sono stati 2.466. Un mese, proprio quello di aprile, che ha visto rallentare i casi visto che la percentuale di mortalità è diminuita rispetto allo spaventoso 290% di marzo.

Dati che riflettono anche entrando nei dettagli a livello locale, con il Comune di Brescia che ha visto 1.005 deceduti rispetto a una media del periodo di 375, ma con percentuali decisamente superiori nel resto della provincia. E in aprile il rallentamento dei casi potrebbe essere dovuto alla diagnostica migliore tra tamponi e test sierologici, ma anche alla minore pressione sugli ospedali.