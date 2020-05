Saldi, in Lombardia si parte l’1 agosto. Sconti ammessi anche a luglio

(red.) Per circa due mesi e mezzo le attività commerciali, anche in Lombardia, sono rimaste chiuse nel periodo di lockdown e per evitare la diffusione del contagio del coronavirus. Molte di queste attività, negozi compresi, hanno potuto riaprire solo lo scorso 18 maggio e, per quanto riguarda i centri storici, sembra che le città stiano rispondendo meglio rispetto ai centri commerciali dove i rischi di assembramenti portano ancora alla cautela. Visto il lungo periodo di sospensione, nella giornata di ieri, martedì 26 maggio, l’assessore lombardo allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli ha proposto e si è visto approvare una delibera sui saldi estivi.

Sconti e promozioni che inizieranno ufficialmente sul territorio regionale l’1 agosto per concludersi martedì 29 settembre. “Al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese a causa dello stato di emergenza deliberato dal Governo relativo alla pandemia di Covid-19 – si legge in una nota del Pirellone – è sospeso, su tutto il territorio regionale, il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi e cioè dal 2 al 31 luglio 2020, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni”. Per il resto, non cambiano le consuete misure a tutela dei consumatori.

Quindi, l’obbligo dei commercianti di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso e di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non si possono indicare prezzi ulteriori e diversi e si deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto. I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale o comunque avere dei cartelli chiari. Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro la presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.